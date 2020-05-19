На заводе, производящем аппараты ИВЛ «Авента-М», второй раз за 10 дней сменился директор

На Уральском приборостроительном заводе вновь сменился руководитель – с 18 мая временным генеральным директором назначен Александр Морозов. Предыдущий и.о. Марат Бадгутдинов проработал всего десять дней.

Напомним, 8 мая генеральный директор Уральского приборостроительного завода Булат Гайнутдинов покинул свой пост, на его место в должности исполняющего обязанности был назначен Марат Бадгутдинов, который руководит аналогичным предприятием в Уфе. Бадгутдинов руководил предприятием всего 10 дней – со вчерашнего дня на УПЗ новый временный гендиректор.

«Морозов Александр Александрович назначен временным генеральным директором с 18 мая. Бадгутдинов Марат Фаритович совмещал две должности – генеральный директор Уфимского производственного приборостроительного объединения и временный гендиректор Уральского приборостроительного завода. Сейчас вернулся на УППО и полностью сосредоточился на руководстве этим предприятием», – прокомментировали «Новому Дню» в пресс-службе Уральского приборостроительного завода.

Александр Морозов до апреля 2017 года уже занимал должность гендиректора УПН.

Напомним, Уральский приборостроительный завод выпускает аппараты ИВЛ «Авента-М». На прошлой неделе Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила, что эти аппараты, поставленные в российские больницы, временно нельзя использовать. Росздравнадзор проверяет качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких после инцидентов в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и в больнице святого Георгия в Санкт-Петербурге. В двух медучреждениях произошли пожары, в результате которых погибли шесть пациентов. Одной из причин рассматривают неисправность ИВЛ «Авента-М».

В Свердловской области, где и произвели эти аппараты, тоже приостановили их использование. «Речь идет о медицинском оборудовании, произведенном после 1 апреля 2020 года. Такие аппараты действительно имеются в резерве нескольких медицинских учреждений, работающих в регионе. Последние закупки были сделаны в рамках работы по перепрофилированию коек и оснащению их кислородом и аппаратами ИВЛ на случай роста заболеваемости Covid-19 и ухудшения эпидемиологической обстановки. Однако к данному моменту необходимости в их использовании не возникало», – сообщили «Новому Дню» в оперштабе региона.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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