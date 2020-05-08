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Пятница, 8 мая 2020, 15:07 мск

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На уральском заводе, производящем аппараты ИВЛ, сменился гендиректор

Генеральный директор Уральского приборостроительного завода Булат Гайнутдинов покидает свой пост. Временно исполнять обязанности руководителя производства будет Марат Бадгутдинов, который руководит аналогичным предприятием в Уфе. Информацию РИА «Новый День» подтвердили в пресс-службе Уральского приборостроительного завода.

«У нас действительно произошли кадровые перестановки. Временно исполняющим обязанности гендиректора завода назначен Марат Бадгутдинов», – сообщили в пресс-службе.

О причинах кадровых перестановок на УПЗ не сообщили, но обещали рассказать подробности чуть позднее в официальном пресс-релизе. Добавим, что Бадгутдинов сейчас руководит Уфимским приборостроительным производственным объединением.

Как ранее писал «Новый День», Уральский приборостроительный завод вошел в число предприятий, которые должны к июлю этого года изготовить 6 500 аппаратов искусственной вентиляции легких – для больниц России. На эти цели из федерального бюджета потратят 7,5 миллиарда рублей.

Ранее в Свердловской области свой пост покинул гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин. По титановому гиганту серьезно ударил экономический кризис: производство сократилось, сотрудников переводят на неполную рабочую неделю.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 08.05.20

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