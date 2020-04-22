Средний Урал к июлю изготовит для российских больниц 6 500 аппаратов ИВЛ

Три предприятия Свердловской области к июлю этого года изготовят 6 500 аппаратов искусственного дыхания для больниц России. Об этом на совещании у председателя правительства РФ Михаила Мишустина сообщили представители Минпромторга.

Для этого в числе прочего на Уральском приборостроительном заводе и УОМЗ введена работа в три смены. Недостаток кадров был компенсирован за счет привлечения дополнительного персонала, в том числе из Татарстана и Удмуртии.

Как сообщили в Минпромторге, за счет увеличения нагрузки производительность увеличится со 100 аппаратов ИВЛ в марте 2020 года до 800 в апреле. В мае будет произведено уже 2 500 аппаратов, в июне – 3 500. Если потребность будет оставаться – с повышенной нагрузкой предприятия будут работать и в июле.

Аппараты ИВЛ распределяются по больницам двумя путями: через прямые контракты предприятий и через контракты Минпромторга минздравами регионов. На эти цели из федерального бюджета потратят 7,5 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.20

Обвиняемый во взятке мэр выпущен из СИЗО под домашний арест. / Пациентов ЦГКБ № 1, где произошла вспышка коронавируса, оставляют еще на две недели. / Куйвашев доложит Путину о ситуации в области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»