Гендиректор «ВСМПО-Ависма» ушел со своего поста

Гендиректор ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, занимавший свою должность с июля 2009 года, принял решение покинуть корпорацию, чтобы сосредоточиться на личных проектах. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

Совет директоров принял решение, что с 7 мая исполнять обязанности гендиректора будет Максим Кузюк, который с октября 2019 года работал на ВСМПО-Ависма в должности заместителя генерального директора по развитию бизнеса. До этого Кузюк занимал должности гендиректора группы компаний «Ижмаш» (концерн «Калашников»), был руководителем холдинга «Технодинамика» и ОАО «РТИ». «Он имеет успешный опыт антикризисного управления, в частности, в 2011-2012 гг. реализовал план по масштабной реорганизации концерна «Ижмаш», благодаря чему удалось стабилизировать работу проблемного на тот момент оборонного актива», – добавили в корпорации.

Максим Кузюк заявил, что сейчас основные задачи – «сохранить высокий уровень конкурентоспособности корпорации «ВСМПО-Ависма» на мировых рынках, идентифицировать новые возможности для роста и обеспечить стабильную дополнительную стоимость для наших акционеров».

Как уже сообщал «Новый День», совсем недавно Михаил Воеводин заявил, что предприятию придется «затянуть пояса». Многих рабочих ожидает переход на неполную рабочую неделю с сокращением зарплаты и перераспределение на другие производства, сотрудникам управления предприятия намекнули на скорое увольнение. «Сегодня мы ясно видим, что и 2021 год будет тяжелым для ВСМПО, потому как влияние Covid-19 на авиастроителей будет «отложенным». Думаю, что нам надо затягивать пояса на ближайшие 2-3 года», – заявил он в интервью корпоративной газете «Новатор».

Верхняя Салда, Елена Владимирова

Верхняя Салда. Другие новости 07.05.20

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