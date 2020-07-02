На «ВСМПО-Ависма» второй раз за 2 месяца сменился генеральный директор

В корпорации «ВСМПО-Ависма» второй раз с начала мая сменился генеральный директор. Вместо ранее приехавшего из Москвы Максима Кузюка с сегодняшнего дня пост занял Сергей Степанов, который ранее занимал должность вице-президента «Евраза». Решение принял совет директоров корпорации.

«Совет директоров досрочно прекратил полномочия исполняющего обязанности генерального директора Максима Вадимовича Кузюка с 1 июля. Генеральным директором титановой компании назначен Сергей Станиславович Степанов, ранее занимавший должность вице-президента горно-металлургического холдинга ЕВРАЗ. Приказ о вступлении Степанова в должность подписан 2 июля», – сообщили в пресс-службе корпорации.

В своем решении совет директоров ссылается на многолетний опыт «профессионального руководителя и компетенции» Степанова, который может помочь компании в решении ее основных задач: «Найти и использовать новые возможности для роста, сохранить высокий уровень конкурентоспособности корпорации, обеспечить стабильно высокую стоимость компании для акционеров».

Напомним, Макисм Кузюк занял должность исполняющего обязанности гендиректора «ВСМПА-Ависма» совсем недавно, 7 мая, сменив на этом посту Михаила Воеводина.

«Титановый гигант» с наступлением кризиса вынужден был значительно сократить производство и вывести более половины персонала на неполную рабочую неделю со снижением оплаты труда. За время своего правления Максим Кузюк говорил, что «ВСМПО-Ависма», возможно, придется остановить производство в сентябре. Кроме того, в СМИ просочился скандал с женщинами, находящимися в декрете. Якобы им предлагают написать заявление об уходе по собственному желанию, чтобы, тем самым, сократить штат и затраты на зарплаты.

Верхняя Салда, Ольга Тарасова

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