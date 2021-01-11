На «ВСМПО-Ависма» новый директор – четвертый за последний год

В корпорации «ВСМПО-Ависма» с сегодняшнего дня – новый директор. Им стал бывший глава «Уралкалия» Дмитрий Осипов. Занимавший до этого должность Сергей Степанов, по данным пресс-службы корпорации, ушел по личным причинам. «В его планах уделять больше времени семье и новорожденной дочери», – сообщили в «ВСМПО-Ависма».

«Сергей Степанов возглавлял корпорацию с июля 2020 года по январь 2021 года. Его работа выпала на период сокращения заказов от авиастроения, а также была связана с организацией промышленного процесса в условиях эпидемиологических ограничений, – сообщает пресс-служба «ВСМПО-Ависма». – Корпорацию возглавил Дмитрий Осипов. Приказ о его назначении подписан 11 января».

Осипов станет уже четвертым директором титанового гиганта за последний год. До коронавирусного кризиса корпорацию многие годы (с 2009-го по май 2020 года) возглавлял Михаил Воеводин. В начале сентября 2020 года «ВСМПО-Ависма» потребовала взыскать с экс-руководителя 4,07 миллиарда рублей. Ранее против Воеводина было возбуждено уголовное дело. В Ростехе подробности расследования не комментировали, но источники уверяли, что оно связано с мошенничеством и хищением средств. В декабре стороны договорились: в арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о мировом соглашении по иску.

После Воеводина в мае 2020 года руководителем «ВСМПО-Ависма» стал Максим Кузюк, работавший до этого заместителем гендиректора корпорации, а 1 июля корпорацию возглавил Сергей Степанов, бывший вице-президент «Евраза».

По информации пресс-службы корпорации, Дмитрий Осипов будет искать новые возможности для роста, сохранять высокий уровень конкурентоспособности корпорации, обеспечивать стабильно высокую стоимость компании для акционеров. Осипов родился в 1966 году в Нижнем Новгороде. «Имеет огромный опыт управления большими химическими и горнодобывающими организациями с листингом в Москве и Лондоне, в том числе семь лет возглавлял публичную компанию «Уралкалий», одного из лидеров мировой калийной промышленности», – говорится в справке пресс-службы.

Добавим, в декабре стало известно, что корпорация «ВСМПО-Ависма» попала в новый список санкций, который опубликован на сайте министерства торговли США. Указывается, что в санкционный список вошли компании, которые сотрудничают с вооруженными силами своих государств, список может быть расширен. «ВМСПО-Ависма» – крупнейший в мире производитель титана и единственное в мире предприятие, ведущее полный цикл работ от производства титана до выпуска конечной продукции. Компания сотрудничает с крупнейшими самолетостроителями, Airbus и Boeing.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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