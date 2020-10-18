«ВСМПО-Ависма» пошло на мировую с бывшим гендиректором Воеводиным

В арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о мировом соглашении по иску корпорации «ВСМПО- Ависма» к бывшему гендиректору Михаилу Воеводину. Сам документ в картотеке суда не приводится.

Напомним, что в начале сентября компания потребовала взыскать с экс-руководителя 4,07 миллиарда рублей. Ранее против Воеводина было возбуждено уголовное дело. В Ростехе подробности расследования не комментировали, но источники уверяли, что оно связано с мошенничеством и хищением средств.

Михаил Воеводин занимал должность гендиректора «ВСМПО-Ависма» с июля 2009 года по май 2020 года. После него руководителем стал Максим Кузюк, работавший до этого заместителем гендиректора корпорации, но уже 1 июля корпорацию возглавил Сергей Степанов, бывший вице-президент «Евраза».

Эксперты называют «ВСМПО-Ависма», крупнейшего производителя титана, самым пострадавшим предприятием крупного бизнеса в Свердловской области. Из-за пандемии коронавируса чистая выручка компании только в первом полугодии сократилась более чем в 2,6 раза. Сотрудники компании с весны переведены на сокращенную рабочую неделю.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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