«ВСМПО-Ависма» требует с бывшего гендиректора Воеводина свыше 4 млрд рублей

Корпорация «ВСМПО-Ависма» подала в Арбитражный суд Свердловской области иск с требованием взыскать с бывшего гендиректора 4,07 млрд рублей. Судя по информации на сайте суда, иск зарегистрирован в картотеке 4 сентября.

Напомним, в отношении бывшего генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина возбуждено уголовное дело. В Ростехе подробности дела не комментировали, но источники уверяют, что оно связано с мошенничеством и хищением средств.

Как уже сообщал «Новый День», Михаил Воеводин, занимавший свою должность с июля 2009 года, в начале мая 2020 года принял решение покинуть корпорацию, чтобы сосредоточиться на личных проектах. Совет директоров принял решение, что с 7 мая исполнять обязанности гендиректора будет Максим Кузюк, который с октября 2019 года работал на «ВСМПО-Ависма» в должности заместителя генерального директора по развитию бизнеса. Но уже 1 июля руководитель снова сменился: вместо ранее приехавшего из Москвы Максима Кузюка пост занял Сергей Степанов, который ранее занимал должность вице-президента «Евраза».

Незадолго до своего ухода из корпорации Михаил Воеводин заявил, что предприятию придется «затянуть пояса». «Сегодня мы ясно видим, что и 2021 год будет тяжелым для ВСМПО, потому как влияние Covid-19 на авиастроителей будет «отложенным». Думаю, что нам надо затягивать пояса на ближайшие 2-3 года», – говорил он в интервью корпоративной газете «Новатор».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 08.09.20

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