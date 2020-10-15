Президент Уральской торгово-промышленной палаты дал прогноз по восстановлению ВСМПО-Ависма

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин считает, что крупнейший производитель титана, ВСМПО-Ависма, сможет выбраться из нынешнего кризиса, но это будет зависеть от деятельности авиастроительных компаний. «Ситуация будет выправляться. До бесконечности на таких объемах два крупнейших производителя – «Boeing» и «Airbus» – работать не могут, они были вынуждены сократить производство, но они будут его восстанавливать, и мы будем нагонять», – отметил сегодня на пресс-конференции Беседин.

ВСМПО-Ависма – самое пострадавшее от коронавируса предприятие из крупного бизнеса Свердловской области. На этой неделе стало известно, что совет директоров принял решение увеличить уставный капитал своей офшорной дочерней компании Grifoldo Ltd на 2 млн долларов. Согласно отчету, чистая прибыль по итогам первого полугодия корпорации сократилась более чем в 2,6 раза. Сотрудников компании переводили на сокращенную рабочую неделю. Кроме того, компания оказалась ввязана в скандал из-за экс-гендиректора Михаила Воеводина – в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а корпорация пытается отсудить у него 4 млрд рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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