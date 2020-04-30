«Надо затягивать пояса на ближайшие 2-3 года»: директор «ВСМПО-Ависма» рассказал, что ждет рабочих

Директор корпорации «ВСМПО-Ависма» наконец-то официально ответил – какие сокращения пройдут на титановом производстве в ближайшие месяцы. Многих рабочих ожидает переход на неполную рабочую неделю с сокращением зарплаты и перераспределение на другие производства, сотрудникам управления предприятия намекнули на скорое увольнение. «Сегодня мы ясно видим, что и 2021 год будет тяжёлым для ВСМПО, потому как влияние Covid-19 на авиастроителей будет «отложенным». Думаю, что нам надо затягивать пояса на ближайшие 2-3 года», – заявил Михаил Воеводин в интервью корпоративной газете «Новатор».

Директор корпорации сейчас находится в Москве и на вопросы он отвечал в формате видеоконференции. Ответы опубликованы в корпоративной газете «Новатор» на сайте «ВСМПО-Ависма». Михаил Воеводин подтвердил, что сегодня большинство рабочих будут переведены на новые графики: 4 рабочих дня и 3 выходных, о чем ранее писал РИА «Новый День». «Перевод сотрудников на неполную рабочую неделю – это исключительная мера для приведения ФОТ (фонда оплаты труда – прим.ред) предприятия в соответствие со снижением объемов. Для этого у работодателя есть два варианта решения проблемы: или сокращение штата, или уменьшение рабочей недели. Надо понимать, что последняя мера является более предпочтительной, ведь если сегодня мы не перейдём на 4/3, то уже завтра упремся в необходимость увольнять наших с вами коллег», – прокомментировал слухи о переводе рабочих на неполную неделю Михаил Воеводин.

Также он подтвердил и информацию о частичной консервации и остановке печей в основных цехах: №31 и №32: 93 работника первого цеха перераспределены в другие подразделения в общем количестве, а 350 работников второго цеха переведены на неполный рабочий день, потому что «в других подразделениях работники цеха № 32 по имеющимся у них профессиям не востребованы». Директор «ВСМПО» не отрицает и то, что часть сотрудников может потерять свое место. Речь идет о работниках управления предприятия.

«...В Управлении, кто могут, переходят на график 4/3. Параллельно, и это просто совпало по времени, мы анализируем возможность сделать работу управы более эффективной. В рамках этих изменений мы не исключаем высвобождения персонала. Но эта работа связана не только или даже не столько с падением производства, а в большей мере с борьбой за эффективность, которая, конечно же, важна, особенно в кризисные времена», – заявил директор титановой корпорации, добавив, что зарплата всех директоров тоже сократится на 20%.

В Верхней Салде на протяжении многих лет корпорация «ВСМПО-Ависма» содержала социальные проекты, финансировала детские секции и совет ветеранов, делала благотворительные взносы. В частности, Михаил Воеводин сообщил, что до конца 2020 года уже не откроется база отдыха «Тириус», где проходили оздоровление многие сотрудники предприятия, такая же судьба постигнет и все спортивные объекты «ВСМПО». Кроме того, будут приостановлены проекты по благоустройству территорий города и по замене коммуникаций.

«Если основная задача сегодня – сохранить коллектив, то, наверное, не самое подходящее время заниматься благоустройством. Мы откладываем эту часть благотворительной деятельности до момента увеличения спроса на нашу продукцию. К счастью, за последние годы мы провели значительный объём работ по ремонтам школ, которые находятся в состоянии гораздо лучшем, чем 4-5 лет назад. Разумеется, аварийные работы, как, например, сейчас с ремонтом крыши на техникуме, мы продолжаем, понимая возможный ущерб для аудиторий и оборудования. Все остальное перенесем», – заявил директор корпорации.

«Ситуация, связанная с мировым экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, в первую очередь негативно отразилась на авиаиндустрии. Падение перевозок на сегодня составляет порядка 85-90 процентов. И проблема не только в том, что сейчас никто не летает, а еще и в том, что авиакомпании ничего не зарабатывают. И после окончания пандемии у немногих из них будут средства на заказы новых самолетов. Сегодня мы ясно видим, что и 2021 год будет тяжёлым для ВСМПО, потому как влияние Covid-19 на авиастроителей будет «отложенным». Думаю, что нам надо затягивать пояса на ближайшие 2-3 года. Примерно такие же сроки называют и мировые аналитики – окончания кризиса можно ожидать к 2023 году», – отметил Михаил Воеводин.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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