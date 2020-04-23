Титановый гигант «ВСМПО-Ависма» сократил мощности и переводит рабочих на неполную неделю

Корпорация «ВСМПО-Ависма» в связи с серьезным сокращением производства титана начала оптимизацию зарплатного фонда. Часть работников уже перевели на неполную рабочую неделю, сотрудникам закрытых цехов предлагают трудоустроиться на других производствах предприятия, где не всегда есть подходящие вакансии.

О серьезных сокращениях мощностей корпорация «ВСМПО-Ависма» официально объявила на прошлой неделе.

«В связи с пандемией коронавируса авиаперевозки сократились на 90%, потребность в новых самолетах у рынка упала, а в ремонтах резко сократилась. Наши основные потребители в течение последних двух месяцев практически остановили производство, – говорилось в сообщении пресс-службы корпорации. – Исходя из сложившейся ситуации, корпорация «ВСМПО-Ависма» пересматривает собственные производственные программы, сокращая объемы товарной титановой продукции в 2020 году с запланированных 39 000 тонн в год до 26 500 тонн. Производство «Ависма-филиала» снижается с 44 000 тонн титана губчатого до 35 000 тонн в год».

В корпорации сообщили, что в целях антикризисной оптимизации сокращаются все непроизводственные расходы, откладываются инвестпроекты, а фонд оплаты труда приводится «в соответствие с актуальной производственной программой».

«При этом, как и в прошлые кризисы, администрация делает все возможное, чтобы сохранить коллектив заводов. Поэтому руководителям, служащим, сотрудникам предложено рассмотреть возможность работы на графиках укороченной рабочей недели. Также в антикризисных планах – временно закрыть часть производственных участков, оборудование законсервировать, а сотрудников перераспределить по другим переделам», – говорилось в официальном сообщении.

«Новый День» еще 20 апреля направил в запрос в дирекцию по связям с общественностью корпорации «ВСМПО-Ависма» с вопросами о конкретных действиях: как именно будет сокращаться рабочее время, на сколько уменьшится зарплата сотрудников, будут ли реальные сокращения. Но ответа на запрос до сих пор нет.

При этом корреспонденту «Нового Дня» удалось пообщаться с несколькими сотрудниками корпорации, которые уже оказались без работы или на грани.

«Формально никто никого не увольняет. Закрывают частично производство, а тех, кто там занят, вызывают в отдел кадров. Там предоставляют на выбор несколько вариантов трудоустройства тоже в «ВСМПО-Ависма», но в других цехах и на другие профили. Если нет подходящих вакансий по специальности, то просят писать заявление об увольнении по собственному желанию», – рассказал «Новому Дню» один из сотрудников корпорации.

Таким образом, многих сотрудников ожидает сильное понижение в должностях и зарплатах. Некоторые предпочитают уходить сразу и искать работу в другом месте, поделился собеседник агентства.

В частности, частично закроются плавильные цеха, там будут законсервированы печи. Высвободится около 150 работников, которым предложат трудоустройство на других участках. Кроме того, уже известно, что с 27 апреля инженерно-технических работников (ИТР) переводят на неполную рабочую неделю.

«С понедельника ИТР будут работать по графику 4/3 – 4 рабочих дня, 3 выходных. Зарплата будет сокращаться пропорционально отработанному времени», – рассказал «Новому Дню» другой сотрудник корпорации.

Если корпорация «ВСМПО-Ависма» предоставит ответы на запрос РИА «Новый День», мы опубликуем их отдельно.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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