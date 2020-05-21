«ВСМПО-Ависма» перевела на неполную занятость 7 200 работников – это более 50% всего персонала

Корпорация «ВСМПО-Ависма» перевела на неполную занятость 7 212 человек, еще 609 сотрудников временно выведены на удаленную работу. Ранее руководство сообщало, что кризис на предприятии может затянуться на 2-3 года.

Информацию об оптимизации на предприятии «Новому Дню» предоставили в департаменте по труду и занятости Свердловской области.

«По состоянию на 18.05.2020 предоставлены сведения о введении режима неполной занятости для 7 212 человек. На временную удаленную работу выведены 609 человек. Среднесписочная численность работников «ВСМПО-Ависма» – 13 509 человек», – сообщили в департаменте.

Таким образом, уже более 50% всех работников корпорации переведены на неполную рабочую неделю либо на удаленку. Как ранее писал «Новый День», это сделано для оптимизации фонда оплаты труда в связи со снижением объемов производства. Из-за экономического кризиса титановый гигант сократил свое производство почти на треть.

Михаил Воеводин в своем последнем интервью в должности гендиректора намекал, что затянуть пояса работникам придется как минимум на 2-3 года. 7 мая Воеводин, занимавший свою должность с июля 2009 года, принял решение покинуть корпорацию. И.о. гендиректора был назначен Максим Кузюк. Неделю назад он прибыл из Москвы в Верхнюю Салду и будет решать вопросы на месте.

Добавим, что в Свердловской области на данный момент безработными числятся 54 596 человек, и почти половина из них лишились работы за последний месяц. Предельная безработица в области фиксировалась в предыдущий мировой кризис, в 2010 году. Есть все основания считать, что из-за пандемии будет установлен новый печальный рекорд.

«По данным, которые поступают от предприятий, мы видим, что они вынуждены уходить на неполную занятость или готовятся к высвобождению кадров. Мы полагаем, что еще месяц-полтора уровень безработицы будет расти семимильными шагами. Те, кто был еще на плаву, начнут оптимизацию. Май, июнь, июль – ожидаем рост», – сообщала ранее замдиректора департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова.

По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, пик увольнений придется на середину июля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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