Нового директора «ВСМПО-Ависма», прилетевшего из Москвы, проверяют на Covid-19

В Верхнюю Салду из Москвы прилетел исполняющий обязанности генерального директора «ВСМПО-Ависма» Максим Кузюк и «новая команда». У всех взяли тест на коронавирус до вылета из столицы и по прибытию в Салду. Новый руководитель планирует встречаться с заводчанами.

Напомним, 7 мая гендиректор «ВСМПО-Ависмы» Михаил Воеводин, занимавший свою должность с июля 2009 года, принял решение покинуть корпорацию. И.о. гендиректора был назначен Максим Кузюк, который с октября 2019 года работал в корпорации в должности заместителя генерального директора по развитию бизнеса. «С учетом всей сложности ситуации в стране и в мире мы планируем работу наших заводов буквально «на ходу»: информация с рынков сбыта меняется ежедневно, с учетом этого корректируются планы производства, наши продажи-закупки пересматриваются каждый месяц. (...) Сейчас как никогда важно принимать очень быстрые решения и оперативно их выполнять. Это сложно делать на «удаленке», в связи с этим было принято решение в максимально возможные в связи с эпидемиологической ситуацией сроки приехать в Салду», – пояснил свое решение Максим Кузюк.

Как сообщает пресс-центр «ВСМПО-Ависма», вместе с и.о.гендиректора в Салду прилетела и новая команда, включая нового руководителя финансового блока Валерия Борисова. Перед отъездом из Москвы все прошли процедуру тестирования и получили документальное подтверждение отсутствия коронавируса. Такое же тестирование они проходят и в Верхней Салде в день приезда. Будут ли сотрудники соблюдать обязательный для приезжих 14-дневный карантин, в пресс-центре не уточняют.

В пресс-релизе говорится, что Максим Кузюк планирует провести встречи с руководителями разных управленческих уровней, а также с сотрудниками, чтобы рассказать о действиях, направленных на развитие компании и шагах по обеспечению экономической стабильности. «Все совещания и встречи, запланированные новыми руководителями Корпорации ВСМПО-АВИСМА, будут проходить при максимальном уровне эпидемиологической безопасности», – уточнили в пресс-центре. Напомним, «титановый гигант» в связи с кризисом был вынужден серьезно сократить производство. Бывший гендиректор Михаил Воеводин заявил, что предприятию придется «затянуть пояса» на 2-3 года. Многих рабочих ожидает переход на неполную рабочую неделю с сокращением зарплаты и перераспределение на другие производства, сотрудникам управления предприятия намекнули на скорое увольнение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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