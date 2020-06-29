Президент УТПП: таких провальных историй, как на ВСМПО, нигде больше нет

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин охарактеризовал ситуацию на «ВСМПО-Ависма» как самую проблемную в регионе. «Я, член рабочей группы по мониторингу социально-экономического положения, могу сказать: больше ни одно предприятие в качестве особо проблемного не рассматривается. К нам (в УТПП, – прим. ред.) обратилось около трех тысяч предприятий за услугой фиксации обстоятельств форс-мажора. Но таких совершенно провальных историй больше нет. Мы видим серьезные проблемы в сфере услуг, у рестораторов, компаний по событийным мероприятиям. Но среди производителей такого эффекта, как на ВСМПО, нет. Второго такого я не знаю, к счастью», – рассказал сегодня на пресс-конференции Беседин.

«ВСМПО-Ависма», крупнейший в мире производитель титана, в пандемию испытывает серьезное падение спроса. В мае на предприятии сменился руководитель. На сокращенный график работы перевели более 50% сотрудников, пропорционально сократив и зарплаты. Несколько дней назад исполняющий обязанности генерального директора предприятия Максим Кузюк на встрече с работниками сообщил, что в сентябре производство может быть остановлено. Сотрудницы «ВСМПО-Ависма», которые сейчас находятся в декрете, жалуются, что их вынуждают писать заявление об увольнении по собственному желанию. Сегодня "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источники сообщил, что ВСМПО начинает продавать непрофильные активы, компания ищет покупателя на 5,95% акций в «РусГидро». Два года назад они стоили около $330 млн, сейчас рыночная стоимость пакета составляет около 19,3 млрд руб. Аналитики «Ъ» говорят, что за счет этой сделки «ВСМПО-Ависма» сможет компенсировать выпадающие доходы от снижения спроса на титан в связи с обрушением мирового авиастроительного рынка.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.06.20

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