Титановый гигант «ВСМПО-Ависма» может остановить работу в сентябре

Корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство в Верхней Салде уже в сентябре 2020 года. «Работать на маленькой загрузке – это еще хуже, чем полная остановка», – заявил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Максим Кузюк на встрече с работниками.

«Мы рассматривали август на остановку. Но сегодня приняли решение, что в августе остановки не будет. Рассматриваем сентябрь. Но решение будет принято, когда посмотрим, сколько действительно заказов в систему внесем. Посмотрим на загруженность, потому что работать на маленькой загрузке это еще хуже, чем полная остановка», – заявил на встрече с рабочими Максим Кузюк. Видеозапись части встречи размещена на странице пресс-центра корпорации.

Также новый руководитель анонсировал сокращение штата управленцев.

«Инженерный состав не коснутся сокращения, потому что это наше будущее. Если мы не будем делать новые сплавы, мы не сможем тогда осваивать новую продукцию [...] выходить на новые рынки. Что касается управления и всех вспомогательных людей, то здесь у нас будет естественным способом. Мы не будем набирать, мы будем уменьшать количество позиций, требования по квалификации […] Цель – меньшее количество управленцев на большее количество реальных работников», – заявил Кузюк.

По поводу массовых сокращений руководитель корпорации пока заявил, что такие меры не планируются. Но все может измениться уже завтра.

«Может быть, завтра что-то сократится, и нам придется пойти на это. Естественный отток, выбытие персонала сейчас идет», – заявил и.о. гендиректора «ВСМПО-Ависма».

Добавим, Максим Кузюк провел и встречу с профсоюзами. Как рассказали «Новому Дню» присутствовавшие там рабочие, речь шла о сокращениях расходов на социальную сферу и здравоохранение. Скорее всего, корпорация откажется от части непрофильных активов: санатория, спортивных секций.

Как ранее писал «Новый День», «ВСМПО-Ависма» с начала пандемии и кризиса на авиационных рынках значительно сократила производство. В мае на сокращенный график работы перевели более 50% сотрудников, пропорционально сократив и зарплаты. Бывший гендиректор титанового гиганта Михаил Воеводин до своего увольнения прогнозировал, что кризис на предприятии затянется на 2-3 года. Макисм Кузюк занял должность исполняющего обязанности гендиректора «ВСМПА-Ависма» совсем недавно, 7 мая.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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