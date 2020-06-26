Сотрудницы «ВСМПО-Ависма» жалуются, что их вынуждают увольняться «по собственному желанию»

Сотрудницы «ВСМПО-Ависма», которые сейчас находятся в декрете, жалуются, что их вынуждают писать заявление об увольнении по собственному желанию. В корпорации опровергают эту информацию, заявляя, что ставки женщин сокращать не будут.

О ситуации на «ВСМПО-Ависма» в инстаграме губернатора Евгения Куйвашева рассказала одна из подписчиц.

«Здравствуйте, Евгений Владимирович. Почему начальники ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» в г. Верхняя Салда предлагают женщинам, находящимся в декрете и отпуске по уходу за ребенком, придти на завод и написать заявление на увольнение по собственному желанию или подписать заявление о переводе их на другие должности? Области надо демографию поднимать или как Глацких сказала «вас рожать никто не просил»? Все знают, что у ВСМПО не самые лучшие времена, но зачем отыгрываться на самых незащищенных слоях населения?» – написала женщина.

Губернатор никак не прокомментировал это сообщение. Но источник в профсоюзе корпорации подтвердил «Новому Дню», что такие жалобы действительно есть.

В пресс-центре корпорации сообщают, что сокращение ставок женщин, находящихся в декрете, не планируется.

«Корпорация «ВСМПО-Ависма» никогда не планировала и не будет проводить сокращение ставок сотрудниц, находящихся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребёнком, – говорится в официальном сообщении пресс-центра. – Идущее на предприятии изменение организационных структур, штатных расписаний и приведение численности к оптимальным значениям осуществляются в соответствии с нормами и требованиями трудового законодательства РФ. В данном случае – с требованиями статьи 261 Трудового Кодекса, которая запрещает расторжение трудовых договоров с беременными работницами, работницами, находящимися в социальных отпусках, в отпусках по беременности и родам, в отпусках по уходу за ребенком до 1,5 и 3 лет. На сегодня ни одна «декретная» ставка не сокращена, ни одна молодая мама из числа работающих на ВСМПО и в «Ависме» не осталась без перспектив работы в компании. Если в подразделении возникла ситуация недопонимания, ущемляющая права данной категории сотрудниц, следует обратиться в отдел кадров или по телефону заводской горячей линии: 6 00 87».

Впрочем, и сами женщины не говорят о сокращении – они сообщают, что их вынуждают увольняться самостоятельно. Есть ли факты увольнения среди тех, кто находится в декрете, в корпорации не сообщают.

Напомним, ранее новый директор «ВСМПО-Ависма» заявил, что предприятие может полностью остановить производство в сентябре этого года. Сейчас у корпорации крайне мало заказов. Также Максим Кузюк не исключил возможности сокращения работников. Как ранее писал «Новый День», «ВСМПО-Ависма» с начала пандемии и кризиса на авиационных рынках значительно сократила производство. В мае на сокращенный график работы перевели более 50% сотрудников, пропорционально сократив и зарплаты. Бывший гендиректор титанового гиганта Михаил Воеводин до своего увольнения прогнозировал, что кризис на предприятии затянется на 2-3 года. Макисм Кузюк занял должность исполняющего обязанности гендиректора «ВСМПА-Ависма» совсем недавно, 7 мая.

Верхняя Салда, Ольга Тарасова

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