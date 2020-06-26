Глава «титановой столицы» уходит в отставку и просит не верить слухам о коррупции

Глава Верхнесалдинского округа Михаил Савченко написал в думу городского округа заявление о своей досрочной отставке.

Как говорится в официальном сообщении мэрии, поводом для этого послужили семейные обстоятельства, в частности тяжелая болезнь отца, проживающего в другом городе. При этом в ряде СМИ появились публикации о нарушении мэром антикоррупционного законодательства. «По словам Михаила Владимировича, они не имеют под собой серьезных оснований, – заявляет пресс-служба. – Так, автомобиль Honda был передан автосалону по программе trade-in в счет оплаты нового еще в 2017 году, до вступления в должность главы, о чем областной антикоррупционной комиссии были даны соответствующие разъяснения. Продажа незадекларированного земельного участка вообще является чистым вымыслом». Вопрос отставки будет вынесен на внеочередное заседание Верхнесалдинской думы, которое состоится в понедельник, 29 июня. В случае принятия депутатами положительного решения полномочия Михаила Савченко завершатся 25 июля текущего года. Исполнять обязанности градоначальника после этой даты будет первый заместитель Ирина Колпакова.

Добавим, что сегодня утром должно было состояться еще одно внеочередное закрытое заседание думы, посвященное именно вопросам коррупции. Вопрос «О рассмотрении Выписки из протокола заседания рабочей группы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению отдельных вопросов профилактики коррупции в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, от 21.05.2020» внесен председателем гордумы Игорем Гуреевым. На момент публикации получить его комментарий не удалось.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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