Дума Верхней Салды не отпускает мэра в отставку

Депутаты городской думы Верхней Салды накануне вечером сорвали внеочередное заседание, на котором планировалось рассмотреть заявление главы муниципалитета Михаила Савченко о досрочной отставке.

В аппарате думы «Новому Дню» сообщили, что вопрос не рассматривался, так как не удалось собрать кворум. На заседание явилось меньше половины депутатов. Когда состоится следующее заседание, пока неизвестно.

Официально поводом для заявления Савченко об уходе послужила тяжелая болезнь его отца. Мэр намерен переехать в другой город, чтобы ухаживать за ним. При этом в ряде СМИ появились публикации о нарушении мэром антикоррупционного законодательства, а на закрытом заседании думы было рассмотрено представление городского прокурора, которое также касалось неточностей в декларациях муниципальных чиновников. Но, как заявили в пресс-службе мэрии, обвинения не имеют под собой серьезных оснований.

Полномочия Михаила Савченко должны были завершиться 2 июля текущего года. Предполагалось, что до избрания по конкурсу нового главы исполнять его обязанности будет первый заместитель Ирина Колпакова – человек, близкий к градообразующему предприятию «ВСМПО-Ависма». Как уже сообщал «Новый День», само оно сейчас переживает крайне тяжелые времена. Недавно президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин охарактеризовал ситуацию на «ВСМПО-Ависма» как самую проблемную в регионе. «Я, член рабочей группы по мониторингу социально-экономического положения, могу сказать: больше ни одно предприятие в качестве особо проблемного не рассматривается», – сказал он.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

Верхняя Салда. Другие новости 30.06.20

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