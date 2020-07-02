Мэра Верхней Салды уговорили не уходить в отставку

Глава Верхней Салды Михаил Савченко отозвал свое заявление о досрочной отставке, поданное депутатам городской думы на прошлой неделе. Об этом сообщается на официальной странице администрации города «ВКонтакте».

«За последние несколько дней Михаил Савченко получил поддержку семьи, а также многочисленные обращения салдинцев и руководителей муниципальных организаций с просьбой не покидать свой пост. Были проведены консультации с правительством региона. Результатом этого стало решение продолжить работу в должности главы. Запланированное на 29 июня заседание думы не состоялось по причине отсутствия кворума», – говорится в заявлении мэрии.

Комментируя прошедшую в СМИ информацию о нарушениях антикоррупционного законодательства, Михаил Савченко сообщил, что не считает это поводом для отставки. «Ранее мною уже были даны объяснения, касающиеся имущественной декларации за 2017 год и о ситуации, расцениваемой как конфликт интересов между городской администрацией и градообразующим предприятием. Считаю, что город не получил ущерба из-за моих действий, но если потребуется, готов пройти разбирательство этой ситуации в правовом поле», – заявил он.

Фото: "Верхняя Салда официально"

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