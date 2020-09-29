Глава Верхней Салды все-таки уйдет, но пока непонятно, куда

В ближайшее время глава Верхней Салды Михаил Савченко все-таки покинет свой пост и займет другой. Но какой именно – пока не решено.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на пресс-конференции вице-губернатор Сергей Бидонько. По его словам, это не обязательно будет должность именно в правительстве, может быть, в одной из его структур. Сейчас идет поиск варианта, который устроит всех.

Напомним, в конце июня Савченко писал заявление об отставке. Вопрос об отставке мэра должен был рассматриваться на заседании Верхнесалдинской думы, но депутаты сорвали кворум. Позднее Савченко отозвал свое заявление. Однако в кулуарах говорили, что и это решение – не окончательное.

Верхняя Салда, Евгения Вирачева

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