Депутаты Верхней Салды отпустили своего мэра с миром

Депутаты городской думы Верхней Салды сегодня приняли отставку мэра Михаила Савченко с формулировкой «по собственному желанию».



Как сообщается на официальном сайте муниципалитета, обсуждение этого вопроса велось в закрытом режиме. В бюллетень для тайного голосования было включено два варианта решения: «прекратить полномочия Михаила Савченко в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений» или «прекратить полномочия в связи с отставкой по собственному желанию». Из 19 присутствующих депутатов за первое решение проголосовали три человека, за второе – 16 человек. Уходя, Савченко назначил и.о. главы города своего заместителя по ЖКХ, энергетике и транспорту Константина Носкова на период до дня вступления в должность нового главы, избранного по конкурсу.

Напомним, в конце июня Савченко писал заявление об отставке. При этом в ряде СМИ появились публикации о нарушении мэром антикоррупционного законодательства в части представления сведений о доходах и имуществе. Вопрос об отставке мэра должен был рассматриваться на июньском заседании Верхнесалдинской думы, но депутаты сорвали кворум. Позднее Савченко отозвал свое заявление. А вчера, 29 сентября, вице-губернатор Сергей Бидонько подтвердил, что для Савченко подыскивают другую должность.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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