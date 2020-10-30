За пост мэра Верхней Салды поборются три кандидата

В Верхней Салде определились кандидаты на пост главы муниципалитета. На участие в конкурсе подали документы три человека. Это исполняющий обязанности главы округа Константин Носков, замглавы администрации по социальным вопросам Евгения Вербах и исполняющий обязанности начальника службы водоснабжения МУП «Городское УЖКХ» Андрей Душин, сообщает местное издание «ВСалде». Первый этап конкурса – проверка документов кандидатов – состоится с 9 по 13 ноября.

Напомним, конкурс на замещение должности мэра Верхней Салды был объявлен в начале октября после досрочной отставки Михаила Савченко. Бывший глава написал заявление об увольнении по собственному желанию еще в июне, но дума отказалась отпускать его. Параллельно с этим появились публикации в СМИ о нарушении Савченко антикоррупционного законодательства в части представления сведений о доходах и имуществе. Администрация округа опровергала эти обвинения, но в конце сентября Савченко повторно подал заявление, которое депутаты приняли.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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