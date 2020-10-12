В Верхней Салде начали выбирать кандидата на пост мэра

С сегодняшнего дня в Верхней Салде начали принимать документы от желающих поучаствовать в конкурсе на замещение вакантной должности главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документы на конкурс будут приниматься до 20 октября. В конкурсную комиссию от города вошли председатель местной думы Игорь Гуреев, директор по производству ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Олег Рябов, бизнесмен Сергей Новопашин и пенсионерка Галина Берстенева.

Напомним, 30 сентября депутаты Верхней Салды приняли отставку мэра Михаила Савченко с формулировкой «по собственному желанию». При этом в бюллетень для тайного голосования было включено два варианта решения: «прекратить полномочия Михаила Савченко в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений» или «прекратить полномочия в связи с отставкой по собственному желанию». Из 19 присутствующих депутатов за первое решение проголосовали три человека, за второе – 16 человек. Уходя, Савченко назначил и.о. главы города своего заместителя по ЖКХ, энергетике и транспорту Константина Носкова – до дня вступления в должность нового главы, избранного по конкурсу.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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