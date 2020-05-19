Рекордное количество свердловчан потеряли работу. Но пик еще впереди

В Свердловской области безработными числятся 54 596 человек, и почти половина из них лишились работы за последний месяц. Предельная безработица в области фиксировалась в предыдущий мировой кризис, в 2010 году. Но есть все основания считать, что из-за пандемии будет установлен новый печальный рекорд.

«По данным, которые поступают от предприятий, мы видим, они вынуждены уходить на неполную занятость или готовятся к высвобождению кадров. Мы полагаем, что еще месяц-полтора уровень безработицы будет расти семимильными шагами. Те, кто был еще на плаву, начнут оптимизацию. Май, июнь, июль – ожидаем рост», – сообщила сегодня на пресс-конференции замдиректора департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова. По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, пик увольнений придется на середину июля. «Есть некая инерционность процесса. В конце марта было ожидание, с апреля стало ясно, что мы заходим в кризис, но увольнения начинаются не сразу, есть период подготовки, на это ушел апрель. В конце апреля стало ясно, что после двух пакетов мер легче не стало, каникулы – это смерть для работодателя. За это время у многих созрела позиция: независимо от того, как будет развиваться бизнес, я свой бизнес оптимизирую. А дальше – по ТК надо предупреждать за два месяца. Между майскими праздниками пришло понимание – серьезных облегчений не будет. Сейчас пойдут уведомления о сокращениях. В середине июля увидим волну», – считает Беседин.

УТПП проводила опрос среди предпринимателей. По данным опроса 27 % бизнесменов уменьшили зарплату за счет отмены бонусов – премий, персональных надбавок. Еще четверть отправили сотрудников в отпуск за свой счет. Около 15 % отметили, что «избавились от вспомогательного персонала». Каждый десятый уволил часть сотрудников. Шесть процентов бизнесменов заявили, что будут увольнять всех.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.20

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