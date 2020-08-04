Ростех подтвердил возбуждение уголовного дела на экс-гендиректора «ВСМПО-Ависма»

В госкорпорации «Ростех» корреспонденту РИА «Новый День» подтвердили, что в отношении бывшего генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина возбуждено уголовное дело.

«Действительно, дело возбуждено, его детали мы комментировать не можем – это прерогатива следственных органов», – сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».​

В СУ СКР по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что это дело находится не в их компетенции.

Как уже сообщал «Новый День», Михаил Воеводин, занимавший свою должность с июля 2009 года, в начале мая 2020 года принял решение покинуть корпорацию, чтобы сосредоточиться на личных проектах. Совет директоров принял решение, что с 7 мая исполнять обязанности гендиректора будет Максим Кузюк, который с октября 2019 года работал на ВСМПО-Ависма в должности заместителя генерального директора по развитию бизнеса. Но уже 1 июля руководитель снова сменился: вместо ранее приехавшего из Москвы Максима Кузюка пост занял Сергей Степанов, который ранее занимал должность вице-президента «Евраза».

Незадолго до своего ухода из корпорации Михаил Воеводин заявил, что предприятию придется «затянуть пояса». «Сегодня мы ясно видим, что и 2021 год будет тяжелым для ВСМПО, потому как влияние Covid-19 на авиастроителей будет «отложенным». Думаю, что нам надо затягивать пояса на ближайшие 2-3 года», – заявил он в интервью корпоративной газете «Новатор».

Москва, Верхняя Салда, Елена Владимирова

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