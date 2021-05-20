Уголовное дело экс-директора «ВСМПО-Ависма» поступило в суд

В Верхнесалдинский районный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина.

Как сообщается в материалах суда, ему предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Санкция по этой статье предусматривает как штраф в размере до 200 тысяч рублей, так и лишение свободы на срок до 4 лет. Заседание по делу пока не назначено. Рассматривать его будет судья Вячеслав Бельков.

Напомним, Михаил Воеводин возглавлял корпорацию с 2009-го по май 2020 года. В начале сентября 2020 года «ВСМПО-Ависма» потребовала взыскать с экс-руководителя 4,07 миллиарда рублей. Ранее против Воеводина было возбуждено уголовное дело. В Ростехе подробности расследования не комментировали, но источники уверяли, что оно связано с мошенничеством и хищением средств. В декабре стороны договорились: в арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о мировом соглашении по иску.

Верхняя Салда, Евгения Вирачева

Верхняя Салда. Другие новости 20.05.21

В Екатеринбурге уголовка за «шпионскую» технику грозит мужчине, который пришел в ГИБДД с телефоном. / Жена погибшего на охоте Сергея Титова подозревает депутата Госдумы в убийстве. / В Свердловской области уже 3302 смертей от коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»