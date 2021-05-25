«ВСМПО-Ависма» ликвидирует офшор, в который вложила 2 миллиона долларов

«ВСМПО-Ависма» ликвидирует свой кипрский офшор, Grifoldo Ltd. Как говорится в решении совета директоров, ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» прекратит свое участие в уставном капитале кипрской компании и проведет добровольную ликвидацию. Ликвидатор должен будет распределить активы Grifoldo Ltd между акционерами.

Напомним, в октябре 2020 года «ВСМПО-Ависма» вложила в свою офшорную дочернюю компанию Grifoldo Ltd 2 млн рублей. Речь шла об увеличении уставного капитала через увеличение акций с 13 000 до 14 000 через выпуск и распределение обыкновенных акций стоимостью около 2 тысяч долларов каждая. Новые акции распределялись в пользу единственного акционера Grifoldo Ltd – корпорации «ВСМПО-Ависма».

«ВСМПО-Ависма» – крупнейший налогоплательщик региона и одно из самых пострадавших от коронавирусного кризиса предприятий. В прошлом году сотрудников предприятия переводили на неполный рабочий день. Кроме того, в это же время компания попала в скандал – было возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора Михаила Воеводина, ВСМПО пытается отсудить у него 4 млрд рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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