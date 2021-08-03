Облсуд решил вернуть дело бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» в прокуратуру

Сегодня Свердловский областной суд постановил вернуть уголовное дело бывшего генерального директора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина в прокуратуру.

Бывшего топ-менеджера обвиняли в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Верхнесалдинский районный суд после предварительного слушания 11 июня постановил вернуть дело Воеводина в прокуратуру, так как обвинительное заключение было составлено с нарушениями УПК. Прокуратура подала апелляционную жалобу в областной суд, но он поддержал решение первой инстанции.

Напомним, Михаил Воеводин возглавлял корпорацию с 2009-го по май 2020 года. Летом 2020 года против Воеводина было возбуждено уголовное дело. В Ростехе подробности расследования не комментировали, но источники уверяли, что оно связано с мошенничеством и хищением средств.

Екатеринбург, Верхняя Салда, Евгения Вирачева

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