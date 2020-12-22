«ВСМПО-Ависма» и КУМЗ попали в санкционный список США

Каменск-Уральский металлургический завод и корпорация «ВСМПО-Ависма» попали в новый список санкций, который опубликован на сайте министерства торговли США. Всего в перечне 45 компаний из России, в их числе – Ростех, Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. Духова (Росатом), ЦНИИМАШ (Роскосмос), «Гражданские самолеты Сухого», «Вертолеты России» и другие. Под санкции попали также компании из Китая. Указывается, что в санкционный список вошли компании, которые сотрудничают с вооруженными силами своих государств, список может быть расширен.

Добавим, «ВСМПО-Ависма» – крупнейший в мире производитель титана и единственное в мире предприятие, ведущее полный цикл работ от производства титана до выпуска конечной продукции. Компания сотрудничает с крупнейшими самолетостроителями, Airbus и Boeing.

Два года назад Госдума в качестве ответных санкций США планировала прекратить сотрудничество в авиастроении. «Мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом», – отмечали тогда в пресс-службе корпорации. Позже министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия не намерена запрещать поставки титана для «Боинга».

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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