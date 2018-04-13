ВСМПО-Ависма объяснила, чем грозят России санкции против США

Титановая корпорация ВСМПО-Ависма предупредила о последствиях ответных мер на санкции против США. Решение прекратить сотрудничество в авиастроении ударит в том числе и по России.

«Нарушение кооперационных связей, не выполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме этого, в уральском регионе более 20 тыс. сотрудников окажутся в кризисной ситуации», – цитирует RNS заявление ВСМПО-Ависма.

«Мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом», – отметили в пресс-службе корпорации.

ВСМПО-Ависма – крупнейший в мире производитель титана и единственное в мире предприятие, ведущее полный цикл работ от производства титана до выпуска конечной продукции. Компания сотрудничает с крупнейшими самолетостроителями, Airbus и Boeing. В пресс-службе представительства «Боинг» в России пообещали предоставить комментарий в ближайшее время.

Авторы законопроекта по ответным мерам России на санкции США раскрыли подробности об ограничительных мерах в отношении Штатов. Среди них – прекращение или приостановка сотрудничества со Штатами в атомной и ракетно-двигательной отрасли, а также в авиастроении.

Верхняя Салда, служба информации

Верхняя Салда. Другие новости 13.04.18

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