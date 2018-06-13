Производство для Boeing в «Титановой долине» должны запустить в сентябре

Ключевой резидент «Титановой долины» Ural Boeing Manufacturing заработает на площадке особой экономической зоны в сентябре этого года. Такими планами поделился сегодня на пресс-конференции гендиректор УК «Титановая долина» Артемий Кызласов.

Как отметил Кызласов, вероятность того, что сроки не будут сорваны, практически стопроцентная. Производственная площадка уже готова, заканчивается монтаж оборудования, выпускаются пробные образцы.

Ural Boeing Manufacturing – совместное предприятие Boeing и «ВСМПО-Ависма», якорный резидент свердловской ОЭЗ. Предприятие будет заниматься обработкой титановых штамповок для гражданских самолетов «Боинг». Соглашение о работе компании подписали в конце декабря 2016 года. К тому моменту прошло уже шесть лет с момента подписания президентом России указа о создании под Верхней Салдой такой площадки.

В апреле на внеочередном заседании Совета Госдумы депутаты предложили в число одной из мер контрсанкций прекратить или приостановить сотрудничество со Штатами в атомной и ракетно-двигательной отрасли, а также в авиастроении. В «ВСМПО-Ависма» заявили, что такие меры серьезно ударят по российской титановой отрасли и экономике страны в целом. Спустя несколько дней министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия не намерена запрещать поставки титана для Boeing в ответ на антироссийские санкции США. «Мы исходим из того, что не будем уподобляться таким решениям, поскольку это отразится, в первую очередь, на отгрузке продукции компании «ВСМПО-Ависма» и на совместном российско-американском предприятии, которое размещено в Титановой долине в Свердловской области», – прокомментировал министр.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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