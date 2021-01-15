Минторг США снял санкции с корпорации «ВСМПО-Ависма»

Министерство торговли США признало ошибочным включение в санкционный список уральского предприятия «Корпорация ВСМПО-Ависма». Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства (в открытом доступе его нет).

По данным издания, минторг США исключил ОАО «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya VSMPO Avisma OAO) из списка «конечных военных пользователей», которые, по мнению США, сотрудничают с вооруженными силами своих государств. В тексте документа сообщается, что это наименование дублирует другое – «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya VSMPO Avisma), которое планировалось включить в список, однако «комитет по проверке конечных пользователей решил, что [корпорация] не относится к конечным военным пользователям». Таким образом, санкции с «ВСМПО-Ависма» сняты.

Информация о том, что уральский производитель титана попал в американский «черный список», появилось в конце декабря 2020 года. Тогда на сайте минторга США был опубликован перечень иностранных компаний, сотрудничающие с вооруженными силами своих стран. Санкции были наложены на 45 предприятий из России, в их числе оказались два уральских предприятия – Каменск-Уральский металлургический завод и корпорация «ВСМПО-Ависма».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 15.01.21

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