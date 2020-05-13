США отказались от использования российских аппаратов ИВЛ из-за пожара

Американские власти решат, использовать ли российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» после установления причины пожара в больнице Санкт-Петербурга. Такое заявление сделала пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.

Монтези отметила, что полученные США аппараты той же модели, что вероятно, спровоцировала пожар в котором погибли пять человек. Данные аппараты никогда ранее не использовались в США и находятся в резерве, если число заболевших увеличится в Нью-Йорке или Нью-Джерси. Из-за опасений, что аппараты могут стать причиной пожара, власти на местах возвращают аппараты в FEMA.

Как писал «Новый День», 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, произошел пожар. По предварительной версии, его причиной стала неполадка, возникшая в аппарате ИВЛ. Жертвами пожара стали пять пациентов. Впрочем, в прокуратуре считают, что на пожаре погибли четыре человека, а пятый пациент скончался по иным причинам.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.05.20

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