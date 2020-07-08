Производитель ИВЛ, которые винят в пожарах с гибелью пациентов, продолжает выпускать аппараты

Уральский приборостроительный завод продолжает выпускать аппараты искусственной вентиляции легких, несмотря на два пожара, причиной которых предварительно называют неисправность этого медоборудования. Речь идет об изделиях «Авента-М». ИВЛ этой марки были установлены в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. В столице 9 мая вечером в больнице имени С.И. Спасокукоцкого произошел пожар, в котором погиб один человек. ТАСС сообщало, что причиной стала неисправность аппарата искусственной вентиляции легких. Спустя три дня пожар произошел в больнице Святого Георгия в Петербурге. Он унес жизни шести человек. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал причиной пожара возгорание аппарата искусственной вентиляции легких. По обоим инцидентам ведется расследование, но результатов пока нет.

«Мы знаем, что случились две трагедии, в которых были задействованы аппараты производства нашего завода, там погибли люди. Проверка еще ведется, результатов мы не знаем, чья вина – пока проверка компетентными органами не установила», – заявил сегодня замминистра промышленности Свердловской области Игорь Зеленкин.

По его словам, УПЗ отозвал «почти все» аппараты ИВЛ, которые были выпущены за полтора месяца до трагедии. «Большая партия была из Москвы отозвана, эти аппараты были проверены, нареканий по ним не было. Аппараты на местах – там работала сервисная служба предприятий – без возврата в Екатеринбург были проверены, там не было выяснено причин. Поэтому предприятие делает все возможное, чтобы исключить какую-то там вину, техническую неисправность, но пока результатов проверки не обнародовано. У нас решение могут выдать только компетентные органы или суд. Следствием проверок стало то, что производство продолжается, сборка аппаратов на производстве идет, все упреждающие меры [принимаются], несмотря на то, что вина завода не определена, само предприятие вины не видит», – сказал замминистра.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.20

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