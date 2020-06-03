Пожар произошел в «коронавирусной» больнице в Санкт-Петербурге: погиб пациент

При пожаре в Боткинской инфекционной больнице в Санкт-Петербурге погиб пациент, сообщили в городском управлении МЧС. Стоит отметить, что в больнице имени Боткина лечат пациентов с коронавирусом.

По информации ведомства, в 05:50 на втором этаже четырехэтажного корпуса в боксе для пациентов с инфекционным гепатитом «произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади 5 квадратных метров».

В результате происшествия погиб пациент 1981 года рождения. Мужчина отравился продуктами горения. Пожар потушен силами медперсонала.

По предварительным данным, причина пожара – курение пациента в постели. По данным источника «Интерфакса», пациент, предположительно, с Covid-19 закурил в кровати и уснул.

Напомним, 12 мая при пожаре в петербургской больнице Святого Георгия, где принимают пациентов с коронавирусом, погибли 6 пациентов, подключенные к ИВЛ. По факту трагедии возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Как сообщал «Новый День», пожар мог начаться из-за сбоя в работе аппарата ИВЛ «Авента-М», произведенного на Уральском приборостроительном заводе, – некоторые СМИ сообщали, что он перегрелся и воспламенился, некоторые – что произошло короткое замыкание.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.06.20

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