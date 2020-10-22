Уральский приборостроительный завод оштрафовали на 600 тысяч за производство некачественных аппаратов ИВЛ

Уральский приборостроительный завод, на котором производились аппараты ИВЛ, взорвавшиеся в столичных больницах, оштрафовали на 600 тысяч рублей за реализацию недоброкачественных медицинских изделий и нарушение лицензионных требований. Решение вынес Арбитражный суд Свердловской области по результатам проверки Росздравнадзора.

Как сообщает пресс-служба Росздравнадзора, проверка на предприятии проводилась в мае-июне 2020 года после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Специалисты выявили многочисленные нарушения лицензионных требований, а также нарушения в системе производственного контроля.

«В ходе контрольных мероприятий произведен отбор аппаратов ИВЛ «Авента-М», поставленных в больницы Москвы и Санкт-Петербурга, которые после проведения технических испытаний признаны недоброкачественными», – сообщили в Росздравнадзоре по Свердловской области.

По результатам проверки протоколы об административных правонарушениях рассмотрел Арбитражный суд Свердловской области, который вынес постановления о привлечении Уральского приборостроительного завода к административной ответственности. Предприятие оштрафовано на 500 тысяч за реализацию недоброкачесвенных медизделий (ч. 2 ст. 6.33 КоАП РФ) и на 100 тысяч рублей – за нарушение лицензионных требований (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ).

Напомним, после гибели людей из-за загоревшихся аппаратов ИВЛ Росздравнадзор организовал проверку. Она выявила «нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия (…) эксплуатационной и технической документации». Однако экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи между выявленными нарушениями и случившимися пожарами в больницах. Поставка аппаратов «Авента-М» в больницы продолжилась.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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