Несмотря на скандал с аппаратами «Авента-М», объемы их выпуска выросли в 14 раз

В 2020 году Уральский приборостроительный завод выпустил более 13 тысяч аппаратов ИВЛ «Авента-М», что в 14 раз больше, чем в 2019 году. Выручка завода составила 18,5 млрд рублей.

Об этом рассказал на пресс-конференции коммерческий директор УПЗ Юрий Валутов. По его словам, скандальные события, связанные с этим аппаратом, на деятельности предприятия практически не отразились: «У нас на предприятии была проведена проверка Росздравнадзора, по результатам которой мы продолжили выпуск аппаратов «Авента-М» и исполнять взятые на себя обязательства», – заявил он.

В 2020 году более 11 тысяч этих аппаратов были отправлены в регионы РФ, больше всего – в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. 1184 «Авенты-М» ушли за рубеж, в частности – в Узбекистан, Сербию, Киргизию, Казахстан. Сто аппаратов закупила Италия, 24 – Белоруссия, три – Украина. Сейчас на УПЗ проходит регистрацию новая модель – «Авента-Вита», которую можно будет использовать для паллиативной помощи, в том числе в домашних условиях.

Как уже писал «Новый День», Уральский приборостроительный завод оказался самым успешным из тройки российских производителей аппаратов ИВЛ – его прибыль за 9 месяцев этого года выросла до 1,9 млрд рублей – в 2019 году она составляла 6,6 млн рублей – то есть в 288 раз, поскольку по решению федерального правительства завод стал единственным поставщиком аппаратов ИВЛ в региональные больницы.

Напомним, 2 мая в Санкт-Петербурге в результате пожара в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, погибли 5 пациентов отделения реанимации. Росздравнадзор организовал проверку. Она выявила «нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М» по ТУ 9444-004-07509215-2010 с принадлежностями» (регистрационное удостоверение ФСР № 2010/09268 от 19.02.2016) эксплуатационной и технической документации». Однако экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи между выявленными нарушениями и случившимися пожарами в больницах. Поставка аппаратов «Авента-М» в больницы продолжилась, однако завод был оштрафован на 600 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.21

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