УПЗ отзывает из больниц аппараты ИВЛ «Авента-М» для дополнительной проверки

Уральский приборостроительный завод отзывает из медицинских учреждений аппараты ИВЛ марки «Авента-М», произведенные после 1 апреля 2020 года.

Производитель намерен провести обязательную дополнительную проверку этих аппаратов на функциональность и безопасность. На заводе объясняют это решение приказом Росздравнадзора от 12.05.2020 о приостановлении применения аппарата на территории Российской Федерации. Об этом говорится в письме временного гендиректора УПЗ Александра Морозова, подписанном 4 июня и опубликованном на портале «Фонтанка.ру».

Как уже сообщал «Новый День», Росздравнадзор приостановил применение аппарата после инцидентов в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и в больнице святого Георгия в Санкт-Петербурге. В двух медучреждениях произошли пожары, в результате которых погибли шесть пациентов. В качестве одной из причин рассматривают неисправность ИВЛ «Авента-М». По факту трагедии в Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Елена Владимирова

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