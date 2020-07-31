Куйвашев об открытии фитнес-центров: «Пока лето, заниматься лучше на улице»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев намекнул на то, что до начала осени фитнес-центры не заработают в полном объеме. Об этом он сообщил в своем инстаграме, отвечая на вопрос читателя об открытии спортивных школ и проведении тренировок (вероятно, имеются в виду групповые занятия, так как индивидуальные уже разрешены, – прим. ред.) в залах.

«Когда речь идет о регулярных тренировках, особенно с участием детей, особенно актуальным становится вопрос как соблюдения санэпидтребований, так и организации их медицинского сопровождения. И в этом смысле пока работа спортшкол ограничена. Возобновление тренировок в закрытых помещениях возможно только на третьем этапе снятия ограничений в связи с Covid-19. Пока лето, заниматься все-таки лучше на улице, на открытых площадках и при соблюдении существующих норм по дистанцированию, исключению прямых контактов и так далее», – объяснил Куйвашев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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