«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу и Японию из-за китайского коронавируса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила несколько рейсов в Европу и Японию в связи с распространением нового коронавируса. Отмена коснется тех направлений, на которых традиционно присутствует большое количество туристических групп из Китая. Это рейсы U6-707/708 Екатеринбург – Мюнхен – Екатеринбург; U6-709/710 Екатеринбург – Париж – Екатеринбург; U6-727/728 Екатеринбург – Рим – Екатеринбург и U6-747/748 Владивосток – Саппоро – Владивосток.

Решение было принято из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Указанные рейсы отменены до конца зимней навигации.

Напомним, с 27 января действует запрет на все поездки организованных туристических групп из Китая в любую страну. В связи с этим были отменены рейсы «Уральских авиалиний» в Хайкоу из Екатеринбурга и Тюмени, а также в Ордос и Сиань из Екатеринбурга. Полетная программа в Пекин и Харбин сохраняется.

Авиакомпания также сообщает, что пассажиры, купившие билеты в Европу, могут воспользоваться альтернативными вариантами перелетов со стыковками в Москве и Праге. Или оформить вынужденный возврат билетов без штрафов и удержаний.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.01.20

Дополнение к анонсам. / За год до выборов в Свердловскую область заходит еще одно «левое» объединение (ФОТО). / Пожар в многоэтажке в Ирбите – погиб юноша, отселены два подъезда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»