Антимонопольщики не будут заниматься ценами на коронавирусные лекарства и тесты

Антимонопольная служба не будет заниматься завышенными ценами на коронавирусные лекарства и тесты – на это ранее жаловались свердловчане, которые, в частности, сообщали в соцсетях о том, что дорожают и услуги лабораторий на ПЦР-анализы на выявление Covid-19, и препараты для лечения этой инфекции.

«В перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) сейчас 708 наименований, на них цена регулируемая – цена производителя регистрируется ФАС России, и те надбавки, которые могут быть установлены аптечной сетью также отрегулированы постановлением 149 Региональной энергетической комиссии. Наценка варьируется от 17 до 40%. И фактически любой гражданин может посчитать, сколько может стоить тот или иной препарат из списка. Если цена завышена, Росздравнадзор обязан контролировать – нужно обращаться туда, а не в ФАС», – объяснил глава управления ФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.

Он также подчеркнул, что все остальные препараты, то есть те, что не попали в перечень ЖНВЛП, могут стоить столько, сколько кажется экономически обоснованным той или иной аптеке. На вопрос журналистов о том, были ли жалобы от населения на резкий рост цен на «Арбидол», «Триазавирин», «Коронавир», Шалабодов ответил отрицательно. Он также объяснил, что если цена кажется человеку завышенной, он может просто не покупать этот препарат. «Если цены растут на те препараты, которые не подлежат госрегулированию, аптека может установить свою цену. А каждый гражданин должен для себя решить – а зачем ему покупать такой препарат? Перечень ЖВНЛП содержит все препараты, которые необходимы. Если вы посчитали, что можно купить более дорогой и, как вам кажется, более эффективный – это личное право каждого», – подчеркнул он.

Вообще в случае с ценами на медицинские препараты или изделия Шалабодов посоветовал не заниматься самодиагностикой и самолечением, а обращаться к специалистам. «Недавно проводили совещание по коронавирусной инфекции и поставили вопрос, что граждане отметили рост цен на пульсоксиметры. У нас стоят 7-8 тысяч, в Челябинской области – 2 тысячи. Кто-то сгенерировал слух, что каждый может определить, болен он коронавирусом или нет, с помощью этого изделия. Кто тот слух сгенерировал, не совсем понятно, но люди массово пошли в аптеки и стали скупать эти изделия. Более правильно в данном случае обращаться к врачам, а не пытаться самостоятельно диагностировать у себя заболевание», – сказал глава регионального управления ФАС.

Говоря о ценах на тесты и на компьютерную томографию, он напомнил, что они не регулируются, а устанавливаются медучреждениями, у кого есть необходимые оборудование и лицензия. «Жалобы стали поступать к нам по поводу цен на КТ. Мы направили запросы в медорганизации на территории области, чтобы они нам дали пояснения, на каком основании эти цены растут», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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