Коронавирусная статистика Свердловской области: 13 умерших за сутки, заболеваемость пошла в рост

В Свердловской области ежедневное увеличение случаев коронавируса снова пошло в рост. За последние сутки заболели 382 человека. Подтвердилась смерть еще 13 уральцев. Таким образом с начала пандемии заболели уже 47 445 человек, скончались 1 060.

Добавим, сегодня главный антимонопольщик региона прокомментировал цены на лекарства от коронавируса. На вопрос журналистов о том, были ли жалобы от населения на резкий рост цен на «Арбидол», «Триазавирин», «Коронавир», глава управления ФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов ответил отрицательно. Он также объяснил, что если цена кажется человеку завышенной, он может просто не покупать этот препарат. «Если цены растут на те препараты, которые не подлежат госрегулированию, аптека может установить свою цену. А каждый гражданин должен для себя решить – а зачем ему покупать такой препарат? Перечень ЖВНЛП содержит все препараты, которые необходимы. Если вы посчитали, что можно купить более дорогой и, как вам кажется, более эффективный – это личное право каждого», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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