Антимонопольщики начали проверку из-за роста цен на ПЦР-тесты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку сообщений об увеличении стоимости ПЦР-тестов и анализа на антитела. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к Covid-19, ФАС России ранее направила запросы в медорганизации. В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг», – говорится в сообщении.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что даст распоряжение ФАС и Роспотребнадзору по мониторингу стоимости и сроков проведения ПЦР-тестирования на коронавирус. Поступила информация, что в ряде регионов цены на эти процедуры выросли, а выдача результатов затягивается.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что служба усиливает контроль за сроками прохождения анализов и оценивает все возможности, «рассматривает вариант перехода к обязательному 24-часовому периоду проведения исследований». При этом, по ее словам, стоимость увеличивают коммерческие лаборатории, которые не справляются с большим количеством заказов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.06.21

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