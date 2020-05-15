Как Урал переживет коронавирусный кризис. Интервью с главой Уральского ГУ Банка России

В Свердловской области начинают отменять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, люди возвращаются на работу. Однако это вовсе не означает, что пик кризиса пройден. Насколько все подорожает, когда регион начнет возвращаться к привычной жизни, почему государство не раздает деньги всем подряд – об этом «Новый День» побеседовал с начальником Уральского главного управления Банка России Рустэмом Мардановым.

– Уже сейчас люди говорят: подорожали молоко, яйца, еще какие-то продукты. ФАС считает, что это единичные случаи или сезонный рост. Как вы оцениваете инфляционные ожидания населения? К чему люди готовятся?

– Инфляционные ожидания действительно повысились. Об этом говорят и телефонные опросы, которые проводятся по заказу Банка России. Большинство респондентов отмечали рост цен на продукты питания, прежде всего на овощи, фрукты, крупы, мясо, рыбу, молочные продукты. Однако инфляционные ожидания повысились все-таки под воздействием временных факторов. Я имею в виду повышенный спрос на отдельные категории товаров из-за подготовки к режиму самоизоляции и ослабление рубля. Кроме того, люди как обычно, при ответах на вопрос о ценах не учитывают сезонный фактор. В магазинах некоторые товары на самом деле подорожали, но следует обратить внимание – сейчас нет значительного роста цен на непродовольственные товары, потому что многие торговые точки закрыты. Фактически повысить цены невозможно, спроса нет, люди отложили необязательные и несрочные покупки. Поэтому с учетом ограниченности спроса мы ожидаем замедление темпов роста цен во втором полугодии.

– До коронавирусного кризиса Центробанк ожидал годовую инфляцию около 4%, сейчас план скорректировали максимум до 4,8%. Корректировка выглядит незначительной. За счет чего будет именно такой уровень поддерживаться?

– По прогнозу Банка России, на конец года уровень инфляции будет незначительно выше, чем целевой ориентир в 4%. Превышение связано с проинфляционными факторами – с введенными из-за коронавируса ограничениями, повышением спроса на продукты и в какой-то части на услуги. Сказался также эффект изменения курса: рубль ослаб к доллару и евро, в основном из-за снижения цен на нефть. Но эффект будет не такой большой, потому что значительное влияние имеют дезинфляционные факторы, которые в сторону уменьшения инфляции действуют. И прежде всего – существенно сократившийся спрос. Это затронуло и внешний спрос из-за ситуации на мировых рынках, что отражается на экспорте основной продукции предприятий Свердловской области. Сократился и внутренний спрос, уменьшились доходы части населения.

– Я правильно понимаю: цены поднимать надо бы очень сильно, но их не поднимут, потому что ни у кого денег нет? Если говорить простыми словами.

– Да, многие хотели бы поднять цены и может быть даже значительно, но сделать этого не смогут, потому что спрос очень ограничен.

– Чтобы экономика развивалась, люди должны тратить деньги. В своем последнем обращении президент говорил о выдаче денег семьям с детьми. По зарубежному опыту: Япония раздает деньги всем, Германия многим, США многим. У нас живые деньги в руки людям в основном не дают и бизнесу тоже. Как Центробанк планирует стимулировать спрос, если у людей нет денег?

– Не соглашусь с тем, что у нас прямая материальная помощь не оказывается. Оказывается, но, конечно, не всем, а тем, кто пострадал, кто нуждается. Так правильнее. Вы понимаете, есть отрасли и есть граждане, которые в этот период не потеряли доход. Свердловская область, кстати говоря, один из тех субъектов РФ, который не вводил ограничения на деятельность предприятий базовых отраслей, важных для экономики региона, соответственно, работники этих отраслей заработную плату получают. Сказать, что они нуждаются, – неправильно, но и оказывать помощь тем, кто в этом не нуждается, нет особого смысла – они не станут тратить больше, отложат на потом.

Теперь что касается мер, которые предпринимает Банк России. На последнем заседании совета директоров 24 апреля была снижена ключевая ставка. Это должно способствовать удешевлению кредитных ресурсов и повышению их доступности для всей экономики, а не только сфер, пострадавших напрямую. Кроме того, правительством РФ принимается ряд мер поддержки: кредиты для предприятий на зарплату под ноль процентов, кредиты под 5% для системообразующих предприятий, расширение программ льготного кредитования по ставке 8,5%, кредитные каникулы.

К слову, на 6 мая бизнесмены Свердловской области подали около 1 600 заявлений на кредитные каникулы, 74% из рассмотренных обращений одобрено. Отдельные меры для населения: ипотека под 6,5%, опять же, кредитные каникулы и т.д. В совокупности все эти и другие решения должны минимизировать последствия влияния кризисной ситуации из-за пандемии коронавируса.

– Вы сказали, что наша область – один из немногих регионов, где системообразующие предприятия не уходили на каникулы. То есть нам чуть проще будет выходить из кризиса?

– Мы ожидаем, что если все пойдет, как планируется, – мы делаем такую оговорку, потому что все последствия коронавирусной инфекции и ограничений пока до конца не понятны – мы предполагаем, что снижение экономической активности будет слабее по сравнению с Российской Федерацией в целом. Соответственно, ожидаем, что и снижение реальных располагаемых расходов будет менее существенным.

– В начале марта (на тот момент Россия работала, но за рубежом все закрывалось, – прим. ред.) на брифинге вы приводили данные опроса, как сказался кризис на предприятиях, и в перспективе число тех, кто ждал негативных последствий, было невелико. А что сейчас?

– Да, мы постоянно эту информацию отслеживаем. Есть более свежие данные опроса, который мы проводили по 30 апреля. Треть предприятий Урала отмечают наличие перебоев с поставками, около 50% – сокращение заказов, изменение цен на сырье и комплектующие отмечает 38%, около 8% – рост спроса на свою продукцию. 25% указывают на недостаток собственных оборотных средств. В целом же, если говорить, какое количество предприятий коснулись ограничения, то это примерно 23% предприятий, которые участвовали в нашем опросе. Это данные и по крупному, и по среднему, и по малому бизнесу во всех отраслях.

– Как помощь бизнесу запускался кредит под ноль процентов, самая болезненная, наверное, программа. Банки отказывали, пытались волокитить. Почему это произошло?

– Я думаю, это было на начальном этапе, сейчас ситуация поменялась. Если брать Свердловскую область, то по 6 мая включительно поступило 1 147 заявок, в основном от малых предприятий. Рассмотрено 67% заявок, 79% из них одобрено на сумму 1,3 млрд рублей, фактически выдано 351 млн рублей.

– Давайте о людях говорим. Сколько уже уральцев попросили о кредитных каникулах?

– С 20 марта по 6 мая за кредитными каникулами по новому закону обратилось около 1 200 жителей Свердловской области, 95% обращений рассмотрено, 76% из них одобрено. Кроме того, продолжают поступать заявки по программе ипотечных каникул для граждан, соответствующий закон вступил в силу летом прошлого года. Таких обращений с 20 марта по 6 мая поступило 623. И около 3 тысяч ипотечников обратились в банки, чтобы получить реструктуризацию по программам самих банков.

– Зампредседателя Арбитражного суда Свердловской области говорил, что они морально готовятся к валу исков о банкротстве физлиц-ипотечников. Есть ли у вас такие же опасения?

– Пока таких опасений нет. Анализ обращений за ипотечными каникулами по закону, который вступил в силу летом прошлого года, показал хороший результат: три четверти заемщиков, получивших ипотечные каникулы, благополучно вернулись к графику платежей. Мы предполагаем, что новый предложенный механизм также позволит им справиться с возникшими временными трудностями. Кроме того, по нашим прогнозам, после снижения экономической активности и падения доходов во втором квартале должно начаться интенсивное восстановление экономической деятельности. Если все будет так, то я думаю, что большинство граждан войдут в свой график с учетом предоставленных каникул и смогут обслуживать свои кредиты без проблем. Но более точно это будет ясно ближе к началу 2021 года. Всего по всем видам кредитов, включая кредитные карты, автокредиты, потребительские кредиты, ипотеку, в Свердловской области поступило около 5 500 обращений c требованием предоставить отсрочку плюс 29 тысяч обратились по программам реструктуризации банков – чтобы вы понимали, какое количество людей затронула эта проблема. Пока это достаточно небольшое количество. Дело в том, что после того как будут сняты ограничения, с каким-то лагом может идти ухудшение положения.

– То есть, расслабляться рано, кто еще проблемы не почувствовал, у них все впереди?

– Да, у кого был запас, он все равно потихоньку иссякает, используется. Но с другой стороны, казалось бы, в этот период объем вкладов населения в банках должен уменьшиться, люди же используют сбережения, расходуют. Но нет. Если говорить про апрель, общий объем вкладов в целом в стране не вырос, но и не уменьшился. То есть довольно значительная часть людей сберегает и в этот период.

– А что с биржей? Вышли в кризис частные инвесторы?

– Мы видим увеличение участников фондового рынка, в том числе из числа физических лиц. Казалось бы, кризис. Но тем не менее успешно размещаются облигационные займы: федеральное правительство, некоторые предприятия разместились. Поскольку в этот период ставки по вкладам не растут, то многие предпочли переориентировать сбережения, вложившись в более рискованные активы, в частности, в облигации, и какая-то часть акции даже покупает. После падения фондовый рынок восстанавливается, это означает, что кто-то покупает, так ведь? Это в том числе и физические лица.

– Хорошо, а когда можно будет сказать: уф, выбрались?

– По оценке Банка России, снижение ВВП в текущем году в результате произошедших событий может составить 4-6%. Ожидается, что в II квартале большинство связанных с пандемией ограничений будет постепенно сниматься или существенно смягчаться. Тогда в III-IV кварталах можно ожидать восстановления экономической активности. Экономический рост в 2021-2022 годах будет во многом иметь восстановительный характер. Экономика вырастет на 2,8-4,8% в 2021 году и на 1,5-3,5% в 2022 году.

– И Свердловская область чуть быстрее, чем в целом Россия?

– Да, мы надеемся, что уже 2021 году Свердловская область должна выйти на докризисный уровень, но многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.20

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