В Свердловской области 5,5 тысячи заемщиков попросили о кредитных каникулах

Банки в Свердловской области получили 5 500 заявлений на кредитные каникулы. Люди просят отсрочку и по кредиткам, и по автокредитам, и по потребкредитам, но самое популярное обращение – ипотечные каникулы.

С 20 марта по 6 мая по новому закону об ипотечных каникулах обратились около 1200 жителей региона, банки рассмотрели 95 % заявок, 76 % из них одобрено. Еще около шестисот человек попросили отсрочку по ипотеке по программе, которую запустили в прошлом году, она действует для тех, у кого серьезно ухудшилось материальное положение. Еще три тысячи человек обратились в банки, чтобы получить реструктуризацию по программам самих банков. При этом по всем видам займов с просьбами о реструктуризации по программам банков обратились 29 тысяч человек.

«Пока это достаточно небольшое количество. Дело в том, что после того как будут сняты ограничения, с каким-то лагом может идти ухудшение положения», – рассказал в интервью «Новому Дню» начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов. Полную версию интервью можно прочитать на сайте агентства.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.20

В Екатеринбург собирались привезти еще 800 туристов из Индии и поместить на карантин. / На проспекте Ленина перекладывают плитку, уложенную полгода назад (ФОТО). / Полпред: «Горящие ИВЛ – это огромные репутационные потери». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»