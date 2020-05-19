Президент УТПП: люди стоят и смотрят, как мимо них куда-то пролетают меры поддержки

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин назвал неэффективными меры поддержки, принятые на федеральном уровне. Он отметил, что это консолидированная позиция «большой четверки» бизнес-объединений (УТПП, СОФПП, «Деловая Россия», «Опора России»). Своим мнением он поделился, отвечая на вопросы на пресс-конференции о поддержке отельеров и о том, почему не поддерживают СМИ, но его ответы фактически касались всех отраслей, пострадавших из-за каникул и других проблем, связанных с коронавирусом. «Новый День» публикует самое интересное из речи президента ТПП.

«Я думаю... как бы сказать это помягче. У меня такой зрительный ряд: стоит шеренга предпринимателей в ожидании. И летят меры поддержки. Ведь нельзя сказать, что их нет. Мы слышим статистику, слышим, что тратятся миллиарды. А люди стоят смотрят, как мимо них куда-то пролетают эти меры поддержки, и они оглядываются – куда же, к кому же она полетела, вот эта вот долгожданная мера».

«Мы запутались и заигрались с выбором пострадавших. Из Москвы это видится не так, как это есть в регионах. Раз. Два – внутри пострадавших намудрили с ОКВЭДами. Наш подход следующий: пострадавшими признать всех, у кого выручка упала за апрель на 30 процентов и выше. Надо определить сезонность, сравнить с прошлым годом, потому что бывает сезонный фактор. Но это совершенно простая формула. Я искренне считаю, что это [меры поддержки в зависимости от ОКВЭД] большая ошибка, ее надо исправлять, пока не поздно».

«Я думаю, нужны серьезные компенсационные меры. Надо разделить предпринимателей: у кого выручка упала на 30%, у кого на 40%, и так далее. И выдавать компенсации.

Нужно смотреть серьезные налоговые послабления, не вот эти выборочные. Ты сохранил [штат], ты платишь им зарплату. Это абсурдно! Условно говоря: предприятие не имеет возможности работать, не зарабатывает ни копейки, но по велению государства платит своим работникам заработную плату. Мало того. Оно государству платит налоги с этой заработной платы. Это же сюр!»

«Мы рассчитывали, что заработная плата должна компенсироваться, хотя бы в размере МРОТ. Хотя если нас государство подгоняет на неопределенный средний уровень заработной платы, и мы ее повысили до этого среднего уровня, то говорить о МРОТе... это как будто выпрашивать».

Добавим, в Свердловской области более 52 тысяч безработных – а до коронавируса было около 23 тысячи. Многие предприниматели так или иначе сокращают штат или зарплаты сотрудникам. О том, почему Россия, в отличие от других стран, не дает деньги напрямую людям и бизнесу, «Новый День» спрашивал у начальника Уральского главного управления Банка России Рустэма Марданова. По его словам, в этом нет смысла, потому что пострадали не все, а тем, кто пострадал, государство помогает. По данным ЦБ, 23% предприятий почувствовали на себе коронавирусные ограничения и очень многие отмечают проблемы с ростом закупочных цен, перебоями в поставках и т.д. Подробнее читайте в интервью.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.20

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