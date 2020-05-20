ФНС: с субсидии в 1 МРОТ предприниматели обязаны заплатить налоги и страховые взносы

В Свердловской области начинаются выплаты субсидий предпринимателям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Компании смогут получить по 12 130 рублей на одного сотрудника. Для этого необходимо подать заявление на сайте ФНС. Деньги раздают только тем компаниям МСБ, кто по ОКВЭД признан пострадавшим, не находится в стадии ликвидации или банкротства, не должен налоговой более 3 тысяч рублей и по сравнению с мартом сохранил минимум 90% штата. Если на ИП работает до 10 человек, то он может получить выплаты, если уволил максимум одного сотрудника. Те, кто платит налог на профессиональный доход, но не отказался от ИП, тоже могут получить выплату в размере одного МРОТ.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева, в Свердловской области 205 тысяч субъектов МСБ, где трудоустроено 520 тысяч человек, из них претендовать на выплаты могут 42 тысячи компаний. На сегодняшний день заявление подали 22 тысячи компаний, 19 тысяч из них соответствуют всем требованиям. В этих компаниях трудоустроено 82 тысячи работников. В основном на получение субсидии подали заявки предприятия сферы торговли и транспортные компании.

На сегодняшний день в Свердловской области начислено 992 млн рублей, 265 млн уже выплачено. Предпринимателям, которые могут и хотят получить субсидию, стоит понимать: практически половину этих денег государство вернет себе. Как уточнила Исаева, выплаты в размере 1 МРОТ пойдут на выплату по трудовым договорам и фактически они ничем не отличаются от выплаты обычной зарплаты. С 12 130 рублей необходимо заплатить 13% по НДФЛ – то есть сотрудник на руки получит около 10,5 тысячи. Также сумма облагается всеми страховыми взносами, но выплачивать их надо будет не из этой суммы, а из средств работодателя.

Отметим, по Трудовому кодексу зарплата сотрудника, которую он получает на руки, не может быть ниже МРОТ, то есть работодатель должен будет «добавить» после выплаты НДФЛ эти 13 % к зарплате.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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