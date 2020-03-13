«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Мумбаи и Харбин до октября

Авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректировала полетную программу по международным маршрутам из-за новых ограничений по коронавирусу. Напомним, российские власти запретили авиаперевозки в Италию, Испанию, Германию и Францию, а Индия и Израиль ввели обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих.

В связи с этим УА временно приостанавливают выполнение следующих рейсов:

– U6-877/878 Домодедово – Венеция – Домодедово (с 12.03 по 31.05)

– U6-793/794 Домодедово – Бордо – Домодедово (с 12.03 по 31.05)

– U6-741/742 Домодедово – Римини – Домодедово (с 14.03 по 31.05)

– U6-757/758 Домодедово – Мумбаи – Домодедово (с 31.03 по 24.10)

– U6-845/846 Домодедово – Барселона – Домодедово (с 29.03 по 31.05)

– U6-749/750 Домодедово – Новосибирск – Харбин – Новосибирск – Домодедово (с 10.05 по 24.10)

– U6-899/900 Домодедово – Екатеринбург – Ордос – Бангкок – Ордос – Екатеринбург – Домодедово (с 10.05 по 24.10)

– U6-831/832 Жуковский – Рим – Жуковский (с 14.03 по 31.05)

– U6-779/780 Жуковский – Милан – Жуковский (с 25.04 по 31.05)

– U6-889/890 Жуковский – Тель-Авив – Жуковский (12.03, 18.03, 20.03, 25.03, 27.03)

– U6-857/858 Екатеринбург – Барселона – Екатеринбург (с 01.05 по 12.05)

– U6-727/728 Екатеринбург – Рим – Екатеринбург (с 10.05 по 28.06)

– U6-707/708 Екатеринбург – Мюнхен – Екатеринбург (с 10.05 по 27.06)

– U6-709/710 Екатеринбург – Париж – Екатеринбург (с 10.05 по 27.06)

– U6-7709/7710 Екатеринбург – Харбин – Екатеринбург (с 10.05 по 24.10)

– U6-703/704, U6-775/776 Екатеринбург – Пекин – Екатеринбург (с 10.05 по 27.06)

– U6-875/876 Екатеринбург – Пекин – Пхукет – Пекин – Екатеринбург (с 10.05 по 28.06)

– U6-763/764 Екатеринбург – Сиань – Пхукет – Сиань – Екатеринбург (с 10.05 по 27.06)

– U6-825/826 Краснодар – Тель-Авив – Краснодар (29.03 и 5.04.)

– U6-7043/7044 Краснодар – Римини –Краснодар (с 25.04 по 23.05)

– U6-721/722 Сочи – Тель-Авив – Сочи (15.03, 19.03, 26.03, 5.04)

– U6-887/888 Санкт-Петербург – Тель-Авив – Санкт-Петербург (19.03, 26.03, 5.04)

– U6-859/860 Казань – Екатеринбург – Харбин – Екатеринбург – Казань (с 10.05 по 24.10)

– U6-735/736 Красноярск – Харбин – Красноярск (с 10.05 по 24.10)

– U6-781/782 Владивосток – Харбин – Владивосток (с 10.05 по 24.10)

– U6-803/804 Владивосток – Пекин – Владивосток (с 10.05 по 27.06)

– U6-823/824 Иркутск – Пекин – Иркутск (с 10.05 по 27.06)

Пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат денег без штрафов и удержаний. В авиакомпании дают подробную инструкцию, как это сделать. Если билеты были приобретены на сайте или в мобильном приложении «Уральских авиалиний», то следует заполнить заявку на возврат либо на сайте, либо по телефону службы поддержки пассажиров 8-800-7700-262, прослушав голосовое меню.

Если билеты были куплены в кассе авиакомпании, необходимо обращаться именно туда. При себе нужно иметь паспорт и чек, возврат также можно оформить по нотариально заверенной доверенности.

Возврат билета, оплаченного на сайтах и в кассах агентств по продаже авиаперевозок, производится агентствами. Поэтому необходимо обратиться к агенту, оформившему авиабилет, по месту приобретения.

«Обращаем ваше внимание, что в связи с большим количеством обращений нагрузка на call-центр авиакомпании многократно возросла, соответственно, время ожидания ответа оператора увеличилось. Просим пассажиров набраться терпения», – пояснили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.20

Куйвашев попросил у госбюджета денег для бизнеса на строительство мусоросортировок. / «До пассажа с Терешковой думала проголосовать», – екатеринбуржцы высказались об опросе по Конституции (ВИДЕО). / Слух дня: группа ЧТПЗ уходит Миллеру. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»