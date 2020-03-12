Индия с 13 марта аннулирует визы для всех туристов

Правительство Индии приняло решение с 13 марта аннулировать все визы для иностранных туристов, включая визы для туристов из России. Въехать в страну теперь будет возможно только через дипломатические миссии по особому распоряжению. Ограничения пока продлятся до 15 апреля.

По информации посольства Индии в Москве, решение было принято на заседании правительства страны.

«Все действующие визы, за исключением дипломатических, официальных, международных организаций ООН, рабочих, проектных виз, будут приостановлены до 15 апреля 2020 года. Это решение вступит в силу с 12:00 по Гринвичу 13 марта 2020 года в порту отправления», – говорится в официальном заявлении правительства.

В документе уточняется, что любой иностранный гражданин, у которого есть веская причина для поездки в Индию, может обратиться в ближайшее представительство страны.

«Все прибывающие путешественники, в том числе граждане Индии, прибывающие из Китая, Италии, Ирана, Республики Корея, Франции, Испании и Германии или посетившие их после 15 февраля 2020 года, должны быть помещены на карантин в течение как минимум 14 дней», – добавляют в правительстве.

Индия ограничит движение и через сухопутные границы.

На данный момент у Ростуризма нет инструкции для российских туристов. Правовая служба Ассоциации туроператоров России считает, что отмена виз – это ситуация форс-мажора. Обычно в таких случаях туристы могут рассчитывать на возврат полной стоимости тура. Авиакомпании пока не комментировали, как будут возвращать деньги за авиабилеты и будут ли вообще, ведь авиасообщение с Индией не остановлено.

Москва, Нью-Дели, Анастасия Истомина

Москва, Нью-Дели. Другие новости 12.03.20

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