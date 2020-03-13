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Пятница, 13 марта 2020, 09:19 мск

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Чехия временно прекратила выдачу виз россиянам

Фото: pixabay.com

Власти Чехии ввели режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, запретив въезд гражданам из 13 стран «зон риска». Россия в этот список не вошла, однако Чехия с завтрашнего дня приостанавливает выдачу виз российским гражданам. Об этом сообщило посольство Чехии в России.

«С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз», – говорится в сообщении дипмиссии. Меры также касаются и членов семей граждан Евросоюза. На какой срок приостанавливается выдача виз, не уточняется.

Между тем Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросило чешское консульство Чехии в Москве продлить работу визовых центров Чехии, как минимум, на три дня, чтобы все туристы, планирующие поездку в Чехию в ближайшее время, смогли получить визы.

В АТОР отметили, что «март – период активного спроса на туры в Чехию», туристы бронируют путешествия не только на первые два весенних месяца, но и на майские праздники. «Приостановка выдачи виз – тем более с предупреждением вечером накануне самой «остановки», не только лишает россиян возможности отправиться в Чехию, но «ограничивает туроператорам работу на одном из самых популярных европейских направлений, ставя перед ними проблемы с аннуляциями», отмечается в сообщении АТОР.

Власти Чехии с 12 марта объявили режим чрезвычайного положения в стране на 30 дней. В рамках мер по борьбе с распространением COVID-19 все заведения общественного питания не будут работать с 8 вечера до 6 утра. Кроме того, с 13 марта в стране вводится запрет на все мероприятия с участием более 30 человек одновременно. В стране закроются фитнес-центры, бассейны, сауны, спорткомплексы, ночные клубы и дискотеки.

Кроме того, Чехия с полуночи 13 марта приостанавливает международное железнодорожное и автобусное сообщение, а на немецкой и австрийской границах Чехии возобновляется пограничный контроль. Отныне въехать в Чехию можно только на автомобиле или самолетом.

В Чехии на данный момент выявлено 116 зараженных коронавирусом. На домашнем карантине находится более 1200 человек. За нарушение режима карантина введены штрафы до трех млн крон (около 120 тыс. евро).

Москва, Наталья Петрова

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